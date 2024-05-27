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В Минске проведут эксперимент с продажей алкоголя

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  • 27.05.2024, 8:31
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В Минске проведут эксперимент с продажей алкоголя

Многим он не понравится.

В Октябрьском районе Минска введут запрет на продажу спиртного покупателям, которые придут в магазин подшофе, пишет агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что на совещании милиционеров Октябрьского района столицы и представителей торговли было озвучено, что профилактическая работа по предупреждению «пьяной преступности» не приносит желаемого результата. Хулиганства, кражи, грабежи, убийства и домашнее насилие по-прежнему имеют место, и основная причина - алкоголь. Поэтому правоохранители решили сократить долю таких нарушений через новацию - запрет продажи спиртного потенциальным дебоширам.

В черный список включены все, кто приходит за добавкой в нетрезвом состоянии. В частности, если у потенциального покупателя шатающаяся походка, неопрятный внешний вид и перегар, то его вряд ли обслужат. Этот социальный эксперимент пройдет с 1 по 30 июня.

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