Белорусские банки готовят большие изменения 27.05.2024, 9:19

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Журналисты подготовили список.

Банки РБ сворачивают карточные сервисы, вводят тарифы за обслуживание счетов в евро, изменяют условия автопродления карточек, возобновляют вклады в долларах, начинают работу с юанем. Список изменений подготовил сайт banki24.by.

Cбер Банк сообщил, что вносит изменения в условия для автоматического продления карточек, срок действия которых заканчивается в период с 30 июня и позднее (обозначение на карте с 06/24), в том числе повторно продляемые.

С 1 июля не будут автоматически продляться карточки, по которым отсутствовали операции за последние 6 месяцев, не учитывая месяц окончания срока действия (для карточек со сроком действия 06/24 не будут учитываться операции, совершенные в июне).

Еще банк информировал, что с 1 июля будет прекращено автоматическое продление всех карточек в иностранной валюте, срок действия которых заканчивается в период с 30 июня и позднее.

В МТБанке информировали клиентов об изменениях в перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, вступающих в силу с 25 мая.

Так, вводится тариф за обслуживание текущих (расчетных) счетов в евро, в т. ч. при условии обслуживания в рамках тарифного плана услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Также МТБанк сообщил, что с 20 мая при регистрации в Moby новым клиентам банка выпускается виртуальная карточка Белкарт-Премиум. В связи с этим с 20 мая вступили в силу дополнения в перечень вознаграждений, которые устанавливают тарифы по виртуальной карточке Белкарт-Премиум:

— плата за выпуск виртуальной карточки Белкарт-Премиум — не взимается;

— плата за выдачу на физическом носителе ранее выпущенной виртуальной карточки Белкарт-Премиум — 12 BYN.

Размер плат по иным операциям с использованием виртуальной карточки Белкарт-Премиум аналогичен платам по физической карточке Белкарт-Премиум.

Еще МТБанк предупредил клиентов о прекращении работы сервиса «ИКС Карта» и закрытии соответствующего мобильного приложения. Данный процесс будет происходить поэтапно:

— 31 мая мобильное приложение «ИКС Карта» будет удалено (недоступно для скачивания) из магазинов приложений App Store и Google Play;

— 30 августа будет прекращен перевыпуск карточек ИКС Карта как в связи с истечением их срока действия, так и по иным причинам;

— 2 декабря мобильное приложение «ИКС Карта» полностью прекратит свое функционирование (доступ в него будет невозможен).

Альфа-Банк рассказал о внесении изменений в договор о комплексном банковском обслуживании. С 21 мая возобновилось заключение договоров банковского вклада Альфа Вклад (безотзывный) в USD сроком на 5 месяцев.

Также в этом банке рассказали об обновлении внешнего вида СДБО для юридических лиц Альфа Бизнес Онлайн с 22 мая. Изменения коснулись внешнего вида веб-версии, а именно шрифтов, фонов, формы иконок. Сам функционал остался прежним, а все разделы, иконки и кнопки — на прежних местах.

Беларусбанк информировал, что в связи с необходимостью проведения техработ с 23:00 25 мая до 07:00 26 мая в подразделениях банка, ЕРИП и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физлиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов). Также с 01:00 до 02:00 26 мая в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.

В Банке РРБ рассказали, что начали работать с китайским юанем во всех региональных отделениях. Клиенты этого банка могут осуществить все необходимые платежи в юанях не только в Минске, но и в любой точке продаж банка.

Технобанк сообщил что в соответствии законодательством РФ реестр требований кредиторов Киви Банк АО (РФ) подлежит закрытию не позднее 60 дней с даты первого опубликования объявления о принудительной ликвидации в определенных СМИ (20 апреля 2024 года в «Коммерсанте»).

В связи с этим требование кредитора необходимо предъявить в срок до 19 июня 2024 года. Технобанк в срок до 10 июня рассматривает заявления клиентов — отправителей переводов, которые были отправлены через Технобанк в период с 1 января по 21 февраля 2024 года и не были получены получателями переводов по причине прекращения работы платежной системы Contact.

Министерство по налогам и сборам информировало, что с 1 июля все налоговые декларации (расчеты) индивидуальных предпринимателей будут приниматься только в виде электронного документа. МНС попросило ИП заранее подготовиться к переходу на систему электронного декларирования и оформить сертификат электронной цифровой подписи.

Минфин Литвы предложил денонсировать соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях. Об этом сообщили литовские медиа.

В настоящее время десятки тысяч белорусов работают на территории Литвы. Ранее сообщалось, что только в транспортных компаниях соседней страны заняты около 40 тыс. водителей из РБ.