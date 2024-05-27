«Флаг тебе в руки»: в белорусской гребле разразился скандал 2 27.05.2024, 9:33

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Известный байдарочник пошел на тренера, а тот ответил.

Известный байдарочник, призер чемпионатов мира и Европы Олег Юреня выразил недовольство методами работы главного тренера мужской сборной Владимира Шантаровича. Тот тоже не стал молчать.

Как пишет «Зеркало», 22 мая Юреня, который завоевал лицензию на Игры в Париж, высказался о своих олимпийских перспективах так:

— Все спортсмены на Олимпиаде будут в плюс-минус одинаковой форме. Все будут достойны золотых медалей. Я знаю, как готовиться, но, к сожалению, с теми распорядками, которые существуют сейчас, это невозможно. Он [Шантарович] часто говорит, что мы живем «по Конституции», но с оговоркой «как скажет старший тренер». Надеюсь, мы найдем компромисс и начнем целенаправленно готовиться к Олимпийским играм. И бороться за медали.

По словам Шантаровича, с именем которого связаны многолетние успехи сборной по гребле на байдарках и каноэ, добытая лицензия неименная. То есть не факт, что именно Юреня поедет на свою третью Олимпиаду.

«Эта квота неименная. Олег проиграл на «Играх доброй воли» другому нашему спортсмену. Выходи, доказывай, достигай результата. Он говорит о том, что это Шантарович придумал. Это не я придумал, об этом сказал ему в аэропорту. Листай документы, выходи, побеждай. Флаг тебе в руки и работай дальше. Все должны выполнить этапы отбора, последний из них — чемпионат Беларуси, где все и решится в начале июля», — заявил тренер.