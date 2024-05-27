закрыть
27 мая 2024, понедельник, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пусть кормится подачками от лукашистов»

  • 27.05.2024, 9:59
  • 2,702
«Пусть кормится подачками от лукашистов»

Белорус резко ответил Z-художнику из Гомеля.

На базе гомельского ОМОНа создали мурал, изображающий идущих в атаку советского и Z-солдатов. Автор эскиза – художница Екатерина Кучевская. В Гомеле ее рисунок скопировал Артем Сороколетов, ранее создававший муралы с бандитами и военщиной. Следующим шагом в творчестве стало изображение российских оккупантов.

Получается интересная логическая цепочка, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Лукашистские опричники признались в любви к путинским убийцам. А неуважаемого Сороколетова нужно прославить, чтобы случайно заказ от настоящих белорусов не перепал. Пусть кормится подачками лукашистов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто