«Пусть кормится подачками от лукашистов» 27.05.2024, 9:59

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Белорус резко ответил Z-художнику из Гомеля.

На базе гомельского ОМОНа создали мурал, изображающий идущих в атаку советского и Z-солдатов. Автор эскиза – художница Екатерина Кучевская. В Гомеле ее рисунок скопировал Артем Сороколетов, ранее создававший муралы с бандитами и военщиной. Следующим шагом в творчестве стало изображение российских оккупантов.

Получается интересная логическая цепочка, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Лукашистские опричники признались в любви к путинским убийцам. А неуважаемого Сороколетова нужно прославить, чтобы случайно заказ от настоящих белорусов не перепал. Пусть кормится подачками лукашистов.