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Российская биатлонистка рассказала, чем Минск отличается от Москвы

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  • 27.05.2024, 10:31
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Российская биатлонистка рассказала, чем Минск отличается от Москвы

И рассказала шутку о «зеленой траве».

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер высказалась о плюсах переезда в Беларусь, пишет Sport5.by.

«Когда я впервые сюда приехала, у меня сложилось впечатление, что это очень чистая страна. Трава такая зеленая, и очень много шуток ходит, что, наверное, ее красят. Здесь очень комфортная, дружелюбная атмосфера», — сказала Шнейдер.

По словам спортсменки, Минск ей нравится больше Москвы: «Он чем-то напоминает Тюмень — мой родной город». Шнейдер также призналась, что «готова сражаться за ту страну, в которой я чувствую как дома».

Напомним, о переходе Ксении из команды Тюменской области стало известно в середине мая этого года. Она жена биатлониста мужской сборной Беларуси Максима Воробья.

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