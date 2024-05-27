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В Лос-Анджелесе застрелили известного американского актера

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  • 27.05.2024, 11:33
  • 8,444
В Лос-Анджелесе застрелили известного американского актера

Бандиты хотели ограбить его авто.

Американский актер Джонни Уэктор, известный по ролям в сериалах «Мир Дикого Запада», «Главная больница» и «Сибирь», погиб в Лос-Анджелесе. Его застрелил один из преступников, который хотел ограбить машину. Об этом сообщает NBC.

«Он сначала решил, что машину эвакуируют, и подошел разобраться. Повернувшийся к нему подозреваемый был в маске и открыл огонь», — пишут журналисты.

Уэктор не погиб на месте, его госпитализировали. Однако спасти актера не удалось. Нападавшие смогли скрыться с места преступления.

Джонни Уэктор дебютировал на телевидении в сериале «Армейские жены», в котором снялся в эпизодических ролях в 2007–2009 годах. Также Уэктор сыграл в сериалах «Мыслить как преступник» и «Пожарная часть 19».

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