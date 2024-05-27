Еще одного лося заметили прямо возле МКАД 27.05.2024, 11:35

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иллюстративное фото

Дикие животные появляются в городах по разным причинам.

Дикими животными вблизи крупных городов (а то и в самих городах) этой весной, пожалуй, уже никого не удивишь. Очередной случай заснял на видео читатель «Онлайнера». Недалеко от аквапарка и прямо рядом с МКАД заметили лося.

«До МКАД оставалось метров 100 (я ехал от Минского моря), когда я вдруг увидел лося, — сообщил автор видео. — Это произошло 25 мая в 21:20».

Лось неторопливо скрылся в лесной чаще. Любопытно, что двигался он по направлению к пляжу. Правда, маловероятно, что животное интересовало именно это место.

«Дикие животные появляются в городах по разным причинам, — объяснял старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Павел Велигуров. — Обычно это попытка освоения новой территории из-за внутри- или межвидовой конкуренции.

Сейчас у косули начался гон (период спаривания), животные активно перемещаются в поисках партнера и могут случайно оказаться и в таких неожиданных местах. У остальных копытных сейчас идет период рождения потомства: самки стараются найти укромные места для рождения телят, поэтому более активно передвигаются по территории».