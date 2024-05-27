Армянский политолог: Лукашенко оказался клоуном
- 27.05.2024, 11:53
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Белорусский правитель проговорился.
Политический обозреватель Эрик Акопян прокомментировал визит Лукашенко в Азербайджан и заявление белорусского диктатора о том, что он обсуждал с Баку возможную военную операцию в Нагорном Карабахе:
— Учитывая все заявления и то, как он себя ведет, Лукашенко — клоун, но в данном случае — полезный.
Лукашенко публично раскрыл то, о чем ему не стоило говорить. Белорусский правитель — самый близкий к Путину международный политик.
Беларусь был союзницей Армении по ОДКБ, а теперь Лукашенко публично заявил, что обсуждал возможную агрессию против Армении в 2020 году. Это подтверждает то, что мы подразумевали. Агрессия была одобрена Москвой.