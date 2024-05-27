Названо самое высокое место на Земле, где живут люди 27.05.2024, 12:06

Нет водопровода, зато есть золото.

На Земле примерно 80 млн человек живут на высоте более 2500 метров над уровнем моря. В основном эти поселения находятся в Южной Америке, Азии и Восточной Африке. Но есть один город на нашей планете, который находится выше других высокогорных поселений. Он находится в Андах на территории Перу в Южной Америке. Жизнь здесь очень трудная, то жители города добывают золото, а потому как-то справляются с проблемами, связанными с этой средой обитания, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Самым высоким постоянным человеческим поселением на Земле является город Ла-Ринконада, который находится в Андах. Все 50 тысяч жителей города живут на высоте от 5000 до 5300 метров над уровнем моря.

Жить в этом городе очень трудно. Здесь нет канализации и водопровода и не вывозят мусор. Электричество было проведено только в 2000-х годах, а продукты доставляют из других регионов страны. Город Ла-Ринконада возник как временное поселение шахтеров, добывающих золото. Но и сейчас добыча золота там продолжается.

Те, кто решится добраться к этому городу, сразу же почувствую усиление частоты дыхания и пульса. Дело в том, что на высоте более 5 км уровень кислорода в воздухе меньше, поэтому легким и сердцу приходится прилагать больше усилий для нормальной работы.

По словам антрополога Синтии Белл, в воздухе на высоте выше 4,5 км находится всего 60% молекул кислорода, чем в воздухе на уровне моря. Поэтому для организма это большой стресс. Если подняться на такую высоту или же еще выше, там, где находится Ла-Ринконада, то уровень гемоглобина в крови, то есть белка в эритроцитах, который переносит кислород, резко снизится.

В результате у некоторых людей может возникнуть острая горная болезнь, ведь организм попытается адаптироваться к низкому содержанию кислорода. В этом случае у человека могут возникнуть головные боли, усталость, тошнота и потеря аппетита.

Примерно через пару недель пребывания в таких экстремальных условиях организм человека привыкает, и работа сердца немного стабилизируется, а также дыхание становится спокойнее. Дело в том, что организм начинает вырабатывать больше эритроцитов и гемоглобина, чтобы компенсировать низкий уровень кислорода в воздухе.

По словам Билл, жители города Ла-Ринконада скорее всего уже адаптировались к условиям окружающей среды.

Известно, что у людей, которые живут на большой высоте в Андах в крови находится высокая концентрация гемоглобина, что делает их кровь более густой. Таким образом кровь может переносить больше кислорода, но в таком случае люди более подвержены риску развития хронической горной болезни. Она возникает из-за производства слишком большого количества эритроцитов. Ученые считают, что от такой болезни страдает каждый четвертый житель города Ла-Ринконада.