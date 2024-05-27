В Минске закроются магазины польской обуви? 27.05.2024, 14:22

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Речь идет о Wojas.

Недавно стало известно об смс-рассылке, которую получили покупатели магазина польской обуви Wojas в Минске. В ней говорилось о большой распродаже товара, кроме того упоминалось постановление совмина о запрете на ввоз в Беларусь обуви из Польши c 3 июня.

Информацию о скором закрытии сети подтвердили и продавцы. Однако Wojas вскоре опроверг эти сведения.

«Ввозить польскую обувь нельзя с 3 июня, но нам как раз привезли новый товар. Все хорошо, продолжаем работать», — сообщили в сети магазинов.

По словам представителей Wojas, речь идет о сезонных скидках на некоторые позиции товаров, но не о ликвидации сети. Все торговые точки продолжают работать.

В Минске магазины Wojas работают в торговых центрах «Замок», «Грин Сити» и «Экспобел».