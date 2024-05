Китай не будет спасать Россию 27.05.2024, 14:25

Российский бизнес получит топинамбур и говяжьи хрящики вместо платежей через банки КНР.

Надежды бизнеса на то, что Владимир Путин в Китае договорится о смягчении подхода к российским платежам, пока не оправдались. Ситуация с платежами не улучшилась, главным итогом визита Путина к Си Цзиньпиню остаются топинамбур и говяжьи хрящики, но бизнес не теряет надежду.

Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены от негативного влияния третьих стран, отметил президент Владимир Путин после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином во время визита в середине мая. Они договорились укреплять контакты между банками.

Российский бизнес очень рассчитывает на это укрепление. Китай стал главным торговым партнером России, но после того, как США пригрозили отрезать его банки от долларовой системы, если они будут помогать России обходить санкции, отправлять деньги в Китай и получать платежи оттуда стало очень сложно. По оценкам импортеров, с февраля в Китай благополучно доходила хорошо если четверть платежей из России – причем не только в долларах, но и юанях, и ситуация постоянно ухудшалась.

«Ждем конкретики, – говорил на прошлой неделе The Moscow Times руководитель крупной российской внешнеторговой компании, – ходят слухи то про создание системы распределенных платежей через банки второго-третьего уровня, то про создание специального экспортно-импортного банка для работы с Россией». Иногда появлялись проблески надежды. «Один наш клиент сообщил, что платежи в крупный китайский банк стали доходить за 5-7 дней, вместо месяца, а менеджеры некоторых банков сообщили клиентам, что ранее популярный у поставщиков «запрещенки» банк Zhejiang Chouzhou возобновил прием платежей из России, но потом оказывалось — это, как и раньше, проблески удачи – когда кому-то везет и у него проходит платеж даже за санкционный товар, а у кого-то все стоит, как прежде», – рассказывает топ-менеджер импортера промышленного оборудования и комплектующих.

Ожидания конкретных решений от встречи на высшем уровне сместились на эту неделю, признает руководитель внешнеторговой компании: «Должно быть хоть что-нибудь, не зря же наш ездил», – надеется он. Пока – напрасно.

«Похоже, соглашения о поставках в Китай топинамбура и говяжьих хрящей – это единственный крупный прорыв в ходе визита», – иронизирует другой импортер. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа подписали в ходе визита протоколы, открывающие доступ на китайский рынок этим корнеплодам и субпродуктам.

Пока ситуация с платежами даже ухудшается, показал опрос импортеров, агентов, банкиров и таможенных брокеров. Вот несколько новостей последних 10 дней, которыми поделились собеседники The Moscow Times.

Некоторые региональные сельскохозяйственные банки Китая, через которые лучше всего «проскакивали» российские деньги, объявили о временной приостановке транзакций из России. «Оптимисты видят в этом признаки создания какой-то новой, эффективной системы платежей, а пессимисты – продолжающиеся трудности из-за нежелания китайских партнеров попасть под американские санкции», – рассказывает менеджер компании-платежного агента.

Крупные банки – государственный Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Chouzhou теперь запрашивают экспортную декларацию по большинству контрактов с Россией – это лишает российских закупщиков возможности схитрить и вывезти из Китая, как выразился один из них, «более санкционное оборудование под видом менее санкционного». Раньше компании, чтобы платеж прошел, пытались указывать по запросам банка более невинные коды товаров, например, швейное оборудование вместо токарных станков. Теперь же коды товаров, а иногда и экспортные декларации, теперь спрашивают даже некоторые платежные агенты, организующие перевод денег в Китай через третьи страны. «То есть, даже посредники теперь не хотят слишком рисковать», – говорит менеджер одной из таких компаний.

На этом неприятности не заканчиваются. Несколько банков Казахстана прекратили переводить деньги из России в Китай, потому что Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи за санкционные коды продукции, жалуется сотрудник импортера автокомплектующих. Это популярный, хотя и повышающий стоимость поставки, способ ввоза товаров в Россию – ведь сейчас в Казахстане товар приходится растаможивать, страна не разрешает прямой транзит многих видов продукции в Россию. «А за ним, как обычно, вскоре подтянутся и другие», – опасается наш собеседник. «Так что пока ждем», – говорит он, признавая что «надежды на договоренности первых лиц все меньше».