Парень из Чаус хотел познакомиться с девушкой, а оказался в тайной организации 1 27.05.2024, 14:48

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Он принял присягу и начал выполнять задания.

Жителю Чаус понравилась девушка в соцсетях. Но написать ей застенчивый 24-летний парень постеснялся. Он решил действовать иначе — через ее друзей на сайте.

Парень написал одному из списка контактов девушки. Завязалось общение, молодые люди сдружились — житель Чаус думал, что новый приятель поможет ему познакомиться с девушкой. Однако тот предложил ему вступить в неонацистскую организацию, сообщает СК.

Силовики опубликовали видео «присяги» парня, в которой он обещает защищать интересы организации любой ценой. А за нарушение клятвы — «заплатить кровавую цену».

В СК утверждают, что парень стал выполнять задания организации. В частности, он нарисовал эмблему СС в центре Могилева. Его вычислили по камерам и задержали.

В отношении жителя Чаус возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма. Ему грозит от штрафа до пяти лет колонии.