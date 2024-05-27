Работников сферы ЖКХ хотят «продвинуть» в очереди на арендное жилье 27.05.2024, 15:00

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Минчане подняли болезненный вопрос.

Работа в системе ЖКХ никогда не была престижной и денежной. Но много лет назад она давала возможность обзавестись крышей над головой, а потом и собственным жильем: отработал дворником с десяток лет — оформил на себя служебную квартиру. Однако уже на нашем веку эта опция исчерпала себя. А жилищный вопрос остался, отмечает «Онлайнер».

Причем довольно острый — с зарплатой коммунальщика на квартиру будешь копить очень долго. Болезненную тему сотрудники ЖКХ на днях обсудили с заместителем председателя Мингорисполкома Олегом Корзуном.

Пришедшие на встречу минчане пожаловались на нехватку метров: родителям приходится жить в одной комнате общежития вместе со взрослыми детьми. Тут бы хоть иметь возможность на арендную квартиру претендовать…

Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик подчеркнула, что этот вопрос для системы ЖКХ стоит остро в течение последних десятилетий. Сейчас объединение сформулировало и направило в министерство жилищно-коммунального хозяйства обращение с просьбой внести изменения в ряд нормативных правовых документов.

В частности, МГЖХ предлагает включить работников системы ЖКХ в список граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья.