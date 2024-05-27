Украина выбивает «глаза» Кремля: как это поможет в войне 27.05.2024, 15:04

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Поражение загоризонтных РЛС имеет несколько ощутимых плюсов.

Украинские дроны в течение нескольких дней поразили загоризонтные радиолокационные станции «Воронеж-ДМ» и «Воронеж-М» в Краснодарском крае и Оренбургской области соответственно. Это не обычные РЛС, а стратегические объекты РФ, являющиеся частью так называемой ядерной триады.

Какая Украине польза от поражения этих объектов и какие РЛС мы можем поразить еще - «Апостроф» объяснил украинский эксперт по вооружениям Олег Катков.

На днях загоризонтные радиолокационные станции типа «Воронеж-ДМ» были уничтожены в количестве двух единиц в Армавире. А теперь еще и речь о поражении другой станции «Воронеж-М», уже метрового диапазона, под Орском. Важно, что это не просто РЛС. Это очень весомая потеря, потому что речь идет об единичных изделиях. Эти станции строятся не менее двух лет, а обычно четыре. Эти станции предназначены для обнаружения баллистических ракет на дальностях от 6 до 8 тысяч километров. Это составляющая российский системы нанесения ядерного удара. Это система предупреждения ракетного нападения.

Это стратегические глаза российской федерации, сейчас активно выбиваемые Украиной. Опять же, в истории такого не было. Еще никто никогда не терял радары загоризонтного радиолокационного обнаружения. Это произошло впервые в истории, когда уничтожается такая категория целей, которая прямо входит в ядерную триаду России.

Другой важный аспект – в какую сторону смотрели эти РЛС. Они не смотрели в сторону Украины. В Армавире одна из РЛС смотрела в сторону Балкан и Восточного Средиземноморья. То есть ее задачей было обнаружение запусков баллистических ракет с подлодок, которые находятся непосредственно в Средиземном море. Возможно, там РЛС немного смотрела на Крым, каким-то боковым «зрением». То есть эта станция никак не могла смотреть на Украину, а ее задачей было выявление межконтинентальных баллистических ракет.

Вторая станция, которая была в Армавире, смотрела непосредственно на Персидский залив и Индию, включая Индийский океан, и немного на Китай.

А станция «Воронеж-М» в Орске смотрела исключительно на Китай и была развернута в противоположную от Украины сторону.

То есть сейчас Украина выбивает стратегические глаза Кремлю. Таким образом, Кремль имеет огромные пробелы в системе предупреждения ракетного нападения. И это уже неуверенность Москвы. Ведь если нет информации и средств понять, что летят ракеты – это фактор неуверенности.

Во-вторых, стоимость таких РЛС огромна. Такая станция стоит не 100 миллионов долларов, как писали некоторые российские паблики. Хотя точная стоимость неизвестна, но россияне забыли дописать как минимум один нолик. И чтобы обновить эту станцию, нужно вложить значительные средства и ресурсы, которые пойдут на ремонт этих РЛС, а не производство, например, танков. Ведь война, в любом случае – это вопрос распределения ресурсов. И если враг тратит ресурсы на другие задачи – то это замечательно.

В третьих, уже можно говорить о систематичности таких ударов. И в зоне поражения Украины есть еще такие РЛС. И теперь враг будет пытаться прикрыть их. С этой целью он должен распределить свои средства ПВО. И учитывая, что у врага и так недостаток ПВО, он должен забрать какие-то системы на передовой и поставить туда, где стоят другие РЛС.

Для понимания еще одна станция «Воронеж-ДМ» находится на расстоянии 450 км от Украины. Единственная проблема, что она находится в Калининграде. То есть надо пролететь над Польшей и тогда... Вторая по дальности стоит за Санкт-Петербургом. Там находится еще один «Воронеж-М». И он в зоне поражения, если считать по прямой.