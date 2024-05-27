Недалеко от Минского моря продается дом у самого леса 1 27.05.2024, 15:52

Расположение — завидное.

В базе Realt продается дача в интересной локации: до Минска около 15 минут, рядом располагается Заславское водохранилище, а участок соседствует с лесом. Небольшому садовому дому всего 5 лет, он обустроен для сезонного отдыха. Посмотрите, как выглядит.

Дача располагается в СТ «Дружба» в Минском районе. Садовый дом — сруб сосны. Его построили в 2019 году.

Жилая площадь дачи — 15,6 квадратного метра. Тут всего одна комната, отделанная деревом. У окна разместилась небольшая зона для кухни, на другой стороне есть место и для отдыха.

Чуть больше 7 квадратных метров занимает терраса. Некоторая ее часть находится под крышей.

Из коммуникаций в доме есть только электричество. Вода здесь сезонная, туалет — на участке.

На территории также обустроена крытая зона барбекю.

Сам участок располагается у леса и занимает 5,54 сотки.

Расположение дома — завидное: до Минска — 14 км, поблизости находится Минское море. До СТ можно добраться и на электричке.

Стоимость дачи - 17 990 долларов.