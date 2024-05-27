Работники сельхозпредприятия под Браславом год получали зарплату меньше минимальной 1 27.05.2024, 16:05

2,124

«Руководство наказывать не стали».

Одно из сельхозпредприятий в Браславском районе Витебской области целый год платило нескольким сотрудникам зарплату ниже минималки. Это вскрылось якобы во время проверки, которую провели сотрудники Департамента государственной инспекции труда.

Как сообщило в телеграм-канале Минтруда:

«В ходе осуществления надзорной деятельности установлено, что 11 работникам предприятия не произведена доплата до минимальной заработной платы за январь-декабрь 2023 года».

Проверяющие потребовали от руководства предприятия устранить нарушения. В итоге 11 работникам произведена доплата до размера минимальной заработной платы на общую сумму 1,67 тысячи рублей.

Добавим, что с 1 января 2024 года размер минималки в Беларуси составляет 626 рублей.

Поскольку руководство организации устранило нарушения в отведенный срок, то его наказывать не стали.