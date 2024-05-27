Зеленский: 90 стран подтвердили участие в Саммите мира 2 27.05.2024, 16:31

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Владимир Зеленский

Он состоится уже в следующем месяце.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник в Мадриде во время визита в Испанию.

Зеленский отметил, что участие Испании в первом Глобальном саммите мира станет историческим.

- Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства, – сообщил Зеленский.

Он поблагодарил главу испанского правительства Педро Санчеса за подтверждение его участия в саммите.

- Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии Российской Федерации, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире, – добавил Зеленский.