В Гродно мужчина на электросамокате въехал в группу пешеходов 1 27.05.2024, 17:03

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Есть пострадавшие.

В микрорайоне Грандичи в Гродно 26 мая произошел серьезный инцидент с участием ребенка и мужчины на электросамокате. Есть пострадавшие, пишет Newgrodno.by.

По словам очевидца, мужчина на электросамокате двигался по тротуару на «достаточно высокой скорости». Самокат тяжелый, с двумя сиденьями, поэтому за водителем на транспорте сидела женщина.

Самокатчик не стал сбавлять скорость, когда оказался в непосредственной близости от группы пешеходов, и на полном ходу столкнулся сначала с мужчиной на тротуаре, а затем сбил и девочку лет семи. Это оказались отец и дочь.

Момент наезда засняли камеры наружного наблюдения.

— Насколько я знаю, у девочки предварительно установлен перелом ключицы, а у женщины, которая ехала пассажиром на самокате, предварительно сломана нога, — пояснил очевидец.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники ГАИ. Идет разбирательство.