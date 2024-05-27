Популярная у белорусов курортная страна запускает визы цифровых кочевников 27.05.2024, 17:55

2,968

Кто и как ее может получить.

Турция запускает визы цифровых кочевников. В качестве номадов хотят видеть людей в возрасте от 21 до 55 лет, которые зарабатывают 3000 долларов в месяц или 36 тысяч долларов в год, пишет телеграм-канал Dzik Pic.

Для получения турецкой визы цифрового кочевника заявителю нужно зарегистрироваться на портале, загрузить свои документы о работе, доходе и образовании. Если этого достаточно, претенденту дают цифровой сертификат идентификации кочевника. С ним можно будет податься на визу в визовом центре или консульстве Турции. Или, если вы уже в Турции, подать заявление на получение вида на жительство онлайн.

В планах у правительства еще специальная техвиза (Turkiye Tech Visa) для стартапов и талантов. Уже запущен специальный портал, где можно оставить заявку. Но точные требования пока не ясны.

Известно только, что с этой визой обещают разрешение на работу на три года, упрощенный процесс получения вида на жительства для семьи и освобождение от некоторых налогов.