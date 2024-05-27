Главком ВСУ утвердил пребывание французских военных в Украине 27.05.2024, 18:46

Александр Сырский

Фото: ВСУ

Александр Сырский подписал документы после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем телеграм-канале, что приветствует отправку французских военных инструкторов в Украину, необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал он.

Об утверждении необходимых документов Сырский сообщил после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, в которой также участвовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту», — добавил Сырский.