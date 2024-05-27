закрыть
27 мая 2024, понедельник, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главком ВСУ утвердил пребывание французских военных в Украине

  • 27.05.2024, 18:46
Главком ВСУ утвердил пребывание французских военных в Украине
Александр Сырский
Фото: ВСУ

Александр Сырский подписал документы после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем телеграм-канале, что приветствует отправку французских военных инструкторов в Украину, необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал он.

Об утверждении необходимых документов Сырский сообщил после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, в которой также участвовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту», — добавил Сырский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто