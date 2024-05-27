«Кум Путина» Медведчук после рейдерских захватов обзавелся бизнесом в России на $6 млрд в год 27.05.2024, 19:12

Виктор Медведчук

Он, используя покровителей из ФСБ, захватывал российские активы и до войны.

Пять российских компаний, связанных с кумом Владимира Путина, бывшим украинским депутатом Виктором Медведчуком, заработали в 2023 году рекордные 536,9 млрд рублей выручки, или $6,05 млрд по текущему курсу (88,64 рубля за доллар, по данным Мосбиржи на 17:38 по Минску понедельника). Об этом пишет «Вёрстка» со ссылкой на данные государственного реестра бухгалтерской отчетности. Результат оказался почти на 80% больше, чем в 2022-м.

Больше всего выручки принесла компания «АТИ» — 518,2 млрд рублей в 2023-м против 288,7 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль топливного брокера за прошлый год составила 1,1 млрд рублей.

На втором месте по объему выручки оказалась компания «Трейдпроект», владеющая сетями заправок в Тюменской, Курганской и Липецкой областях. Кроме того, в Липецкой области фирма снабжает горючим коммунальные предприятия. В 2023-м выручка компании составила 4,2 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2022-м. Однако у компании не получилось принести прибыль и по результатам года она ушла в убыток на 17 млн рублей.

Выручка занимающейся добычей нефти компании «НЗНП Трейд» в прошлом году составила 12,9 млрд, что на на 72% больше, чем годом ранее. Тем не менее год компания завершила с убытком в 1,8 млрд рублей. Акционерное общество «ГК Маркет» заработало 1,5 млрд рублей выручки в 2023-м, чистая прибыль — 12,7 млн рублей. Выручка АО «Ренессанс» в прошлом году составила 50,8 млн рублей.

Виктор Медведчук был арестован СБУ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его обвинили в государственной измене, однако осенью 2022 года выдали российской стороне в обмен на пленных бойцов батальона «Азов». Оказавшись в России, кум Путина при поддержке силовиков начал захватывать чужие бизнесы. В частности, он забрал себе нефтяные компании «Каюм нефть» и «Дулисьма» у владельца банка «Югра» и бывшего рейдера на рынке недвижимости Алексея Хотина, против которого было возбуждено два уголовных дела о растрате 223 млрд рублей. На обоих предприятиях прошли рейдерские захваты с участием бойцов ОМОНа и СОБРа.

Медведчук, используя покровителей из ФСБ, захватывал российские активы и до войны. Так, в 2020-м его жена в результате жесткого конфликта получила контроль над заводом «Гелиймаш», который разрабатывает криогенные системы для Минобороны и «Роскосмоса». После этого акции «Гелиймаша» выкупил девелопер «Инград», сумма сделки могла составить 15 млрд рублей. Акционерами «Инграда» являются концерн «Россиум» и инвесткомпания «Регион», связанные с «Роснефтью».