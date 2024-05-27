В Польше раскрыли детали проекта по усилению границ с Беларусью 1 27.05.2024, 19:53

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Стоимость проекта — $2,54 млрд.

Польша займется укреплением границы с Россией и Беларусью в рамках четырехлетнего проекта «Восточный щит», его представил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF.

Он назвал план «крупнейшим проектом по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года», который будет создан совместно со странами Балтии и поможет замедлить продвижение войск противника, облегчить перемещение собственной армии и защитить мирное население. Огневые позиции и логистические узлы будут растянуты на 100 км от границы.

В рамках проекта будут возведены фортификационные укрепления, различные типы заграждений, «а также самые современные системы мониторинга воздушного пространства по каждому параметру, на любой высоте». Военные также подготовят местность для создания минных полей. Сами мины расставят «только тогда, когда мы будем уверены в неизбежности войны», подчеркнул начальник Главного штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Стоимость проекта — 10 млрд злотых ($2,54 млрд). Средства на них планируется получить не только из национального бюджета, но и из европейских фондов помощи.