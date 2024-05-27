Маск построит суперкомпьютер для своего ИИ Grok 1 27.05.2024, 20:07

Илон Маск

Миллиардер назвал его «гигафабрикой вычислений».

Илон Маск сообщил инвесторам, что его стартап xAI к осени 2025 года планирует построить суперкомпьютер, на котором будет работать будущая более умная итерация его чат-бота с искусственным интеллектом Grok.

Миллиардер называл новый суперкомпьютер, необходимый для более умной модели чат-бота Grok, «гигафабрикой вычислений». Предполагается, что он будет базироваться на десятках тысяч графических процессоров NVIDIA H100 и будет стоить миллиарды долларов, пишет The Information.

Во время презентации Маск также сказал инвесторам, что запланированный кластер GPU будет по крайней мере вчетверо больше по размеру, чем все, что сейчас используется конкурентами xAI. Ранее Маск заявлял, что для третьей версии Grok понадобится не менее 100 000 чипов — в пять раз больше, чем 20 тысяч графических процессоров, которые используются для обучения Grok 2.0.

Сейчас Grok работает в версии 1.5, которая была выпущена в апреле. Кроме текста, модель поддерживает обработку фото и диаграмм. В начале этого месяца X (Twitter) которая предлагает Grok для пользователей с платной подпиской, начала предоставлять пользователям сводные новости, созданные этим искусственным интеллектом.