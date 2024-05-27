Умерла мать политзаключенного Витольда Ашурка

Умерла мать политзаключенного Витольда Ашурка1
- 27.05.2024, 20:27
Елена Ашурок пережила сына Витольда на три года.
В Березовке в 86-летнем возрасте умерла Елена Мироновна Ашурок — мать политзаключенного Витольда Ашурка.
Как сообщает «Радыё Свабода», Елена Ашурок ушла из жизни 27 мая. Она пережила сына Витольда на три года.
Состояние здоровья Елены Мироновны в последние годы ухудшилось: ей было трудно ходить, в том числе посещать могилу сына.
Активист Партии БНФ Витольд Ашурок (1970-2021) стал лидером протестов в Березовке во время президентской кампании 2020 года. В январе 2021 года его осудили закрытым судом на 5 лет колонии. Витольда обвиняли в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК) и в том, что он якобы ударил коленом в живот милиционера Антона Катило (ст. 364 УК). Правозащитники признали Ашурка политзаключенным.
21 мая того же года родственникам сообщили, что Витольд Ашурок умер от «остановки сердца» в шкловской колонии. Его тело родственникам отдали с полностью забинтованной головой. В документах причину смерти не назвали.
Родственники считают, что Витольда убили в колонии.
День смерти Витольда Ашурка стал днем солидарности с белорусскими политзаключенными, который отмечается ежегодно.