Умерла мать политзаключенного Витольда Ашурка 1 27.05.2024, 20:27

Елена Ашурок

Елена Ашурок пережила сына Витольда на три года.

В Березовке в 86-летнем возрасте умерла Елена Мироновна Ашурок — мать политзаключенного Витольда Ашурка.

Как сообщает «Радыё Свабода», Елена Ашурок ушла из жизни 27 мая. Она пережила сына Витольда на три года.

Состояние здоровья Елены Мироновны в последние годы ухудшилось: ей было трудно ходить, в том числе посещать могилу сына.

Активист Партии БНФ Витольд Ашурок (1970-2021) стал лидером протестов в Березовке во время президентской кампании 2020 года. В январе 2021 года его осудили закрытым судом на 5 лет колонии. Витольда обвиняли в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК) и в том, что он якобы ударил коленом в живот милиционера Антона Катило (ст. 364 УК). Правозащитники признали Ашурка политзаключенным.

21 мая того же года родственникам сообщили, что Витольд Ашурок умер от «остановки сердца» в шкловской колонии. Его тело родственникам отдали с полностью забинтованной головой. В документах причину смерти не назвали.

Родственники считают, что Витольда убили в колонии.

День смерти Витольда Ашурка стал днем солидарности с белорусскими политзаключенными, который отмечается ежегодно.