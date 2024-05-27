В России погиб почти весь урожай яблок и ягод 27.05.2024, 21:02

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Минсельхоз РФ собирается ввести режим ЧС федерального значения.

Майские заморозки повредили до 70% яблонь в центральной России, что приведет к существенному падению урожая в этом году, сообщил «РИА Новости» президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По его словам, больше всего пострадали Воронежская, Липецкая, Ростовская и Тамбовская области.

«Вся центральная зона России без яблок будет. По яблокам 50%, а то и 70% потеряно. <…> Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться. Будем надеяться, что Краснодар не подведет», — заявил Муханин.

Гендиректор тамбовского хозяйства «Дубовое» Валерий Черкашин подтвердил серьезность ситуации. «У нас все погибло: и земляника, и вишня, и яблоки с грушами. Общий ущерб составил 391 млн рублей. Теперь нам предстоит прожить 15 месяцев до урожая следующего года», — сказал он.

По данным Mash, также заморозки уничтожили почти весь урожай земляники в Брянской, Курской, Липецкой и Ростовской областях, где налажено промышленное производство. В связи с этим поставщики готовятся повысить цены как минимум вдвое — в том году 1 кг этих ягод стоил около 3000 рублей. А поскольку землянику широко используют в кондитерском деле, цены на торты, пирожные, джемы и варенья также повысятся. Кроме того, эту ягоду применяют в фармацевтике — при производстве лекарств от гипертонии.

Гендиректор «Ягодного союза» Ирина Козий отмечала, что заморозки сказались также черной смородине. По ее словам, из-за низкой температуры большой объем первого урожая ягод был потерян на юге центральной части России и в Татарстане. Козий предупредила, что в поставках в начале июня может возникнуть пауза, что приведет к дополнительному росту цен.

Ранее в России резко подорожала клубника. В мае средняя розничная стоимость 1 кг этих ягод составила 588 рублей — это на 20% выше, чем в прошлом году.

Из-за проблем с урожаем яблок и ягод россиянам стоит приготовиться к повышению цен также на детское питание и соки. Данная продукция может подорожать на 30%.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что из-за сложившейся ситуации стране придется импортировать яблоки из-за рубежа. «По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть… поставки из других стран», — сказала она.

Помимо этого Минсельхоз РФ собирается ввести из-за потери урожая режим ЧС федерального значения. По словам Лут, сроки его действия «пока не определены». Ведомство намерено попросить у правительства компенсировать потери сельхозпредприятиям, которые выращивают плодовые культуры.