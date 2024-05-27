В Сеуле договорились о безъядерном Корейском полуострове 27.05.2024, 21:14

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Участники саммита Южной Кореи, Китая и Японии подписали совместную декларацию о денуклеаризации КНДР.

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи договорились о цели создания Корейского полуострова, свободного от ядерного оружия. Мир служит «нашим общим интересам и является нашей общей ответственностью», указывается в заявлении по итогам трехстороннего саммита в Сеуле, опубликованном в понедельник, 27 мая. Денуклеаризация Северной Кореи и поддержание стабильности на Корейском полуострове является «совместным интересом трех стран», заявили участники встречи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, принимая премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Фумио Кисиду, обратился к Северной Корее с предостережением от использования « технологии баллистических ракет» при запланированном запуске нового спутника. Это будет нарушением резолюций ООН и «подорвет региональный и глобальный мир и стабильность», указал он. Кисида призвал Пхеньян отказаться от запуска нового спутника.

Несмотря на общие формулировки резолюции, которые уже ранее использовались, в том числе Китаем, руководство КНДР резко раскритиковало итоги саммита, заявив о «грубой политической провокации». Переговоры в Сеуле «нарушили конституционный статус нашей страны как государства, обладающего ядерным оружием», заявил представитель МИД в Пхеньяне.

Трехсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи стал первой подобной встречей с 2019 года.