Китайский кот попал в Книгу рекордов Гинесса за 10 секунд 27.05.2024, 21:38

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Что ему пришлось для этого сделать.

Американский короткошерстный кот Бао Цзы вошел в историю, продемонстрировав свои навыки катания на скейтборде, сообщила Книга рекордов Гиннесса.

Кот китайца Ли Цзянтао побил рекорд Книги Гиннеса как самый быстрый кот-скейтбордист на дистанции 10 м — результат составил всего 12,85 секунды. Кота зовут Бао Цзы, ему всего год и восемь месяцев.

Ли Цзянтао — опытный дрессировщик домашних животных, который изначально занимался собаками.

— Я дрессирую собак более десяти лет и ради развлечения начал кататься на скейтборде со своей собакой. Но Бао Цзы проявил большой интерес к скейтбордам, поэтому я решил воспитать такое поведение, — отмечал Ли. — Бао Цзы любит, когда я беру его с собой на приключения. Дома он ленивый комочек шерсти, но в скейт-парке он другой кот — уверенный и смелый, с легкостью пробирающийся сквозь толпу.

Эта уникальная связь побудила Ли углубиться в обучение поведения кошек. На сегодня он научил 13 кошек пользоваться туалетом со смывом. Скейтбординг занял больше всего времени — целый год обучения.