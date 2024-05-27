Появился рейтинг городов мира для трудовых мигрантов 27.05.2024, 23:19

1,394

Где лучше заработать.

В глобальном мире жизнь и работа за границей становятся для многих все менее пугающей мечтой.

Так, согласно отчету Decoding Global Talent Report за 2024 год, каждый четвертый профессионал на планете активно ищет работу за границей. Об этом рассказывает CNBC.

В докладе говорится, что доля таких людей растет, несмотря на широко распространенные экономические и геополитические проблемы.

Исследователи утверждают, что до 800 млн специалистов находятся сейчас в активном поиске себя за рубежом.

Причинами для этого называют экономические возможности, карьерный рост и потенциально лучшее качество жизни.

Кроме того, отчет показал, что подавляющее большинство (92%) руководителей крупных международных компаний говорят, что привлечение и удержание талантов входит в число трех их главных приоритетов.

Топ-10 городов для талантов со всего мира

Первых три места в рейтинге заняли Лондон, Амстердам и Дубай.

Главные фишки этих городов – здесь хорошо платят, развитое транспортное сообщение. Ценят и мультикультурность.

Лондон при этом сохраняет лидирующую позицию с 2014 года. Согласно опросу, 9% респондентов были бы готовы переехать в столицу Великобритании.

Далее в списке расположились следующие мегаполисы (4–10 места): Абу-Даби, Нью-Йорк, Берлин, Сингапур, Барселона, Токио, Сидней.

Примечательно, что лучшее направление Восточной Азии – Сингапур – привлекает работников тем, что это островное государство.