ISW: ВСУ провели контратаку в Харьковской области 28.05.2024, 8:31

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Идут бои.

Украинские воины имеют успехи в районе Липцов Харьковской области, но враг не прекращает атак.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), Силы обороны достигли незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая. В районе Волчанска оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от Харькова.

Подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не произошло. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

Российские блогеры заявляли о продвижении оккупантов на глубину до 500 метров к северу от села, но в ISW это не подтверждают. Враг продолжил наземные атаки в районе Липцов и Терновой.

Оккупанты также заявляли, что якобы отбили украинскую наземную атаку возле Глубокого. В бои на севере Харьковской области российское командование бросило недавно сформированный 245-й гвардейский мотострелковый полк, отряд «анварского спецназа», а также элементы так называемого Российского Африканского корпуса.

Оккупанты продолжили атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Пропагандисты убеждали, что оккупанты немного продвинулись по улице Ленина в центре Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. Также утверждали, что ВСУ сохраняют присутствие на территории Волчанского агрегатного завода в центре города на северном берегу реки Волчья.

Украинский Генштаб заявил, что российские войска продолжили наземные атаки в районе Старицы, что к юго-западу от Волчанска.