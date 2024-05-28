Куда тянет Россию Путин? Виктор Каспрук

28.05.2024, 8:47

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РФ уже ничего не спасет от распада.

Пока российский диктатор призывает к «перемирию» с Украиной на своих условиях, то есть продолжение оккупации захваченных Москвой украинских земель, информационный рупор путинского режима «Риа новости» печатает материалы совсем другой политической тональности. Там появилась статья Елены Караевой под красноречивым названием «Америка тащит Европу к третьей мировой войне».

Повторяя в статье все штампы пропаганды Путина, в конце Караева делает выводы, которые, по ее мнению, должны заставить Европу отказаться от продления помощи Украине. Она отмечает: «Рабочей группе, которая планирует «участие в конфликте с Россией», может посоветовать включить в повестку дня план, как откачать Европу после того, как она получит симметричный или асимметричный российский ответ. Следует надеяться, что он уймет буйство антироссийского милитаризма. Как это случалось столетие назад, так это произойдет и в этот раз. В возможностях европейского ВПК сомнений достаточно. У американцев, втягивающих Европу в войну. А вот в энергии и умении России защищать свои интересы, как и в мужестве россиян, сомнений нет более точно. Ни у кого».

Другими словами автор этого опуса призывает европейцев отдать Украину в жертву имперской России, иначе Москва уймет «буйство антироссийского милитаризма», который заключается в том, что Европа защищает действующий международный порядок и не хочет допустить уничтожения Путиным украинской государственности.

В Кремле, любой ценой, стремятся заблокировать Украине возможность стать членом Европейского Союза и НАТО, и не представляют себе вообще отсутствие российского вмешательства в украинские дела. Российский диктатор хочет просто сделать недолгую паузу в войне, чтобы Российская Федерация возобновила силы для успешного завершения своей «специальной военной операции» в Украине.

Путинские информационные посредники начинают запугивать Украину, потому что причиной, почему Путин предлагает «перемирие», является то, что сейчас снова начались поставки американского оружия украинцам, а продвижение России почти остановлено. В то время, когда российские террористические войска страдают от огромных потерь личного состава и уничтожения их военной техники.

К этому можно добавить, что Украина получила больше оружия, а это позволяет поражать не только военные коммуникации противника, но и причинять долговременный ущерб объектам российской миллиардной инфраструктуры. Хотя его планы остаются неизменными, диктатор не может поддерживать войну такой интенсивности в долгосрочной перспективе, поскольку ущерб, который она наносит России, очень значительный на многих уровнях.

И пока Украина не получит страховой полис своей безопасности, каким станет будущее членство нашего государства в НАТО, нужно, чтобы она больше не попадала в ту критическую ситуацию, когда Соединенные Штаты не могли оказывать украинской армии помощь в необходимых ей объемах. Особенно украинцы нуждаются в таких видах вооружения, как артиллерийские снаряды, артиллерийские системы и установки, минометы, пулеметы и боеприпасы, системы противовоздушной обороны, передовые истребители, новейшие беспилотные летательные аппараты.

Провозгласив в одностороннем порядке Крым и 4 украинских области частью России, Путин загнал себя в угол. Он не может допустить ситуации, когда они вернутся в Украину, поскольку это покажет, что его война была бесполезной и не имела никакого смысла. Причем Российская Федерация никогда не откажется добровольно от оккупированного Крыма, поскольку его глубоководный порт обеспечивает удобный выход к Черному и Средиземному морям. Только силой его можно будет принудить к этому.

Но никто не имеет права отдавать части другой страны, чтобы успокоить нацию-агрессора, как это уже многократно предлагал представитель интересов Москвы в Европе, премьер Венгрии Виктор Орбан. Было бы огромным геополитическим просчетом позволить Путину получить территории другого государства. России нельзя оставить ни одного сантиметра захваченной ею украинской земли.

Несмотря на все угрозы и хвастовство своей непобедимой силой, Путин допустил огромные ошибки, когда окружил себя такими советниками и экспертами, которые до начала Великой войны так и не решились сказать ему правду, или попытаться объяснить реальность. Ранее он полагал, что находится в беспроигрышной ситуации. Теперь он знает, что хотя бы временно заканчивать войну нужно, однако начинает выдвигать Украине те же требования, которые выдвигал ей в первые месяцы войны.

Сейчас уже становится очевидно, что в ближайшее время путинские войска полностью потеряют свой наступательный потенциал. Но Россия продолжает держаться на территории другой страны так, будто ничего важнее в жизни их руководства, кроме оккупации Украины, нет. Путин любой ценой хочет достичь своей цели. Но самая Российская Федерация ничего не потеряла, если бы Путин потерял свое лицо.

В РФ все идет к тому, что вскоре и до ее населения может дойти, что триллионы рублей, уже потраченные на эту кровавую войну, резко ухудшили его, и до того невысокий уровень жизни, социальная сфера развалена, и не просматривается никакой перспективы хоть как-то исправить эту критическую ситуацию.

И хотя многочисленные аресты российских генералов пока так и не подтолкнули армию к решительным действиям против узурпатора, критическое падение благосостояния рядовых россиян, способное стать катализатором протестов и выступлений, имеющих все шансы перерасти в народное восстание. Ведь как показывает весь предыдущий исторический опыт, московиты терпеть могут до поры до времени. А потом начинается беспощадный русский бунт.

Теперь вопрос только в том, начнется ли он раньше в армии или в обществе? Хотя русское, покорное воле тирана, население с большой натяжкой можно назвать обществом.

Но Елена Караева потому и пугает европейцев и западников «симметричным или асимметричным российским ответом», потому что уже не знает, что еще можно написать в поддержку полностью прогнившей путинской власти, служение которой так долго ее хорошо кормило все эти годы долговременного правления узурпатора.

Но только после падения режима, полностью появится вся правда о преступлениях, совершенных Путином и его подельниками против россиян. Ведь этот самопровозглашенный самодержец разрушил 30 лет западных инвестиций и взаимодействия, и олигархи лишили русский народ продукта его труда, чтобы строить дворцы и яхты. Он угрожал ядерной войной, если не добьется своего с Украиной, положив на реализацию этой идеи фикс уже полмиллиона жизней россиян.

Страшная трагедия русско-украинской войны навсегда останется глубоким шрамом в истории человечества. И россияне должны понести полную ответственность за преступления и зверства, которые они совершили на территории страны, которая борется за свое право быть независимой. Это ведь они, а не кто иной, выбрали для себя деспота, который уничтожил их будущее.

Теперь же Путин пытается найти выход из начавшейся войны, которую невозможно выиграть. Хотя самый простой для тоталитарного правителя выход – вывести свои войска из всех оккупированных, начиная с 2014 года, территорий.

Если нет, то Россию уже ничто не спасет от распада, уничтожения и голода. Хотя нельзя исключать того, что в последний момент в Российской Федерации все же найдутся силы, которые отстранят диктатора от власти и выведут ее из геополитического пике, в которое зашел Путин, начав ничем не спровоцированную войну в Украине.

Виктор Каспрук, блог