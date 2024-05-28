«Хотели ресторан японской кухни, но решили начать с малого» 28.05.2024, 10:16

Как белорусы в Белостоке открыли оригинальный фудтрак.

Белорусы Полина и Игорь открыли в польском Белостоке фудтрак с чебуреками. В проект ребята вложили уже 50 тыс. злотых (около $12 800), но верят, что спрос и хорошее местоположение позволят окупить затраты.

Бизнес только заработал, но поляки уже проявили интерес к чебурекам. А белорусы ищут здесь знакомый вкус — как дома, пишет Most.

Полина из Светлогорска, а Игорь из Бабруйска. Молодые люди познакомились в 2020 году в социальных сетях. Встретились — и через два месяца поженились. Переехали жить в Минск, а через год — в Одессу. В Украине беларусы прожили почти полгода. А после начала войны, как и многие украинцы, бежали в Польшу. Решили осесть в приграничном Белостоке, где их приютил друг.

Хотели ресторан японской кухни, но решили начать с малого

Первый год для белoрусов в Польше выдался сложным. Они не знали польского, у них не было доступа к рынку труда. Почти год пара потратила на легализацию.

— Конечно, с документами стало легче жить. Муж сначала работал на стройке, а потом пошёл в местный ресторан заниматься любимым делом. А я устроилась сначала на одно предприятие, но попала под сокращение, а потом пошла работать с Макдональдс, — рассказывает Полина.

За год работы белoрусы изучили польский рынок гастрономии и стали мечтать о собственном бизнесе.

— Я всегда называла Игоря шеф-поваром. Игорь всю жизнь связан с кулинарией. Где бы мы ни жили, он везде планировал что-то своё. Например, когда жили в Одессе, он работал фитнес-тренером и делал специальные ПП-десерты (для правильного питания. — Прим.) для клиентов, потом думал про точку с жареным картофелем. Но все планы разрушила война. Идея с собственным бизнесом в Польше родилась у нас в конце февраля 2024 года, спустя два года эмиграции. Мы захотели запустить свой фудтрак с чебуреками. Игорь сначала хотел ресторан японской кухни, но это очень дорогой проект. Почему в итоге чебуреки? Вкусно — и их почти нет в Белостоке. Вот мы и решили начать с малого.

Вложили в проект 50 тыс. злотых — и это не предел

На реализацию проекта у семьи ушло чуть больше трёх месяцев. За фудтраком Игорь ездил в небольшой городок за Гданьском. Он обошёлся белoрусам примерно в 20 тыс. злотых. Всего беларусы вложили в семейное дело уже более 50 тыс. злотых, но говорят, что это ещё не предел. Кроме фудтрака, нужно было купить оборудование, продукты, заплатить за аренду точки.

Место для фудтрака долго искать не пришлось. Игорь был знаком с владельцем фитнес-зала, а тот помог выйти на менеджера, который разрешил торговлю на стоянке недалеко от автовокзала. Место проходное, и в месяц аренда территории выходит 3 тыс. злотых.

— Это дорого, но мы пробуем. Самое сложное в запуске первого бизнеса — это нехватка средств, — рассказывает Игорь. — Гастрономия — это всегда трудно. Но мы верим, что всё у нас получится.

Долго искали идеальный рецепт

В ассортименте у белoрусов пять видов разных чебуреков, а ещё есть беляши, наггетсы, картошка и протеиновые напитки для любителей спорта: Игорь и Полина регулярно ходят в соседний от фудтрака спортзал, который находится на территории автовокзала.

Судить о спросе пока сложно: фудтрак только открылся. Но интерес к проекту белoрусы уже замечают.

— Многие поляки подходят, интересуются и покупают. Белoрусы тоже уже приходят. А мы работаем только два дня! Я долго искал идеальный рецепт для чебуреков. Кажется, сначала нашёл, а потом оказалось, мука не подходит, потом ещё что-то. Много чего перепробовал и в итоге разработал свой рецепт. Всё путём проб и ошибок. «Настоящие, как дома?» — спросила одна белoруска. Да, такой же вкус, как дома.