РЛС заморгала Телеграм-канал «СерпомПо»

28.05.2024, 10:18

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Новости для Кремля невеселые.

Появившиеся спутниковые снимки российской сверхгоризонтной РЛС большой дальности «Воронеж-М» в Орске после ударов украинских дронов, пока не позволяют оценить степень ущерба. Но эксперты отмечают, что радарные решетки это чувствительные, хрупкие системы и любой удар может вывести их из строя надолго.

Сам факт, что БПЛА, обновившие рекорд дальности (1800 км от границ Украины), способны поражать даже объекты системы отражения ядерного нападения, говорит о многом.

23 мая БПЛА атаковали станцию раннего предупреждения о ядерном ударе «Воронеж ДМ» под Армавиром в п.Глубокий Краснодарского края. Повреждены постройки, где размещалось оборудование станции.

17 апреля - ударили по РЛС 29Б6 «Контейнер» в г. Ковылкино в Мордовии.

РЛС предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в т.ч. баллистических и крылатых ракет. В свете того, что Украине могут разрешить использовать западное оружие для ударов по территории РФ (к призывам присоединился и генсек НАТО), новости для Кремля невесёлые.

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