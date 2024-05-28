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Мошенники придумали схему обмана белорусов от имени ФСЗН

  • 28.05.2024, 10:48
  • 1,382
Мошенники придумали схему обмана белорусов от имени ФСЗН

Как она работает.

В милиции рассказали о новой схеме обмана белорусов. Теперь аферисты представляются сотрудниками Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и угрожают оставить без пенсии. На такую уловку попалась минчанка, которая в итоге лишилась почти 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В милицию обратилась минчанка, пожилая мать которой передала курьеру телефонных мошенников почти 70 тысяч рублей в эквиваленте.

Примечательно, что деньги забрала 60-летняя преподавательница столичного вуза, которая и сама стала жертвой аферистов. В мессенджере ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСЗН и потребовал уточнить личные данные, а также загрузить электронное приложение. Он угрожал, что в случае отказа женщине перестанут выплачивать пенсию.

После того как пенсионерка установила приложение, с ее счета списали деньги. Ей сразу же поступил звонок от другого незнакомца. Мужчина от лица Департамента финансовых расследований заверил, что в связи с хищением денег уже начата проверка, однако преступники успели от ее имени оформить заявку на кредит.

Чтобы помочь в их поимке, минчанка по команде кураторов взяла в трех банках кредиты на общую сумму более 30 тысяч рублей и перевела их на специальные счета. Взамен в мессенджере ей прислали поддельные справки о досрочном погашении всех займов. Затем преподавательницу попросили помочь пожилой минчанке, у которой «проблемы со здоровьем». Ей нужно было забрать у пенсионерки деньги и также положить их на счет.

Преподавательница выполнила все указания мошенников. Вскоре после того, как она забрала у пенсионерки почти 70 тысяч рублей в эквиваленте, ее задержали.

Возбуждено уголовное дело.

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