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В Лидском районе собака загрызла хозяйку

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  • 28.05.2024, 11:33
  • 3,332
В Лидском районе собака загрызла хозяйку

От полученных ран пенсионерка умерла на месте.

В Лидском районе собака насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом БелТА рассказали в Лидской ЦРБ.

Инцидент произошел вечером 27 мая возле железнодорожной станции Гутно.

Очевидец сообщил в скорую помощь о том, что женщину покусала собака, из ран было сильное кровотечение.

Медики констатировали у жительницы Лидского района 1952 года рождения укушенные и рваные раны обеих голеней и голеностопных суставов, травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Уточняется, что покусала женщину ее собака.

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