В Лидском районе собака загрызла хозяйку

В Лидском районе собака загрызла хозяйку3
- 28.05.2024, 11:33
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От полученных ран пенсионерка умерла на месте.
В Лидском районе собака насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом БелТА рассказали в Лидской ЦРБ.
Инцидент произошел вечером 27 мая возле железнодорожной станции Гутно.
Очевидец сообщил в скорую помощь о том, что женщину покусала собака, из ран было сильное кровотечение.
Медики констатировали у жительницы Лидского района 1952 года рождения укушенные и рваные раны обеих голеней и голеностопных суставов, травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.
Уточняется, что покусала женщину ее собака.