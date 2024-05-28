В Лидском районе собака загрызла хозяйку 3 28.05.2024, 11:33

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От полученных ран пенсионерка умерла на месте.

В Лидском районе собака насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом БелТА рассказали в Лидской ЦРБ.

Инцидент произошел вечером 27 мая возле железнодорожной станции Гутно.

Очевидец сообщил в скорую помощь о том, что женщину покусала собака, из ран было сильное кровотечение.

Медики констатировали у жительницы Лидского района 1952 года рождения укушенные и рваные раны обеих голеней и голеностопных суставов, травматическую ампутацию ногтевой фаланги пальца. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Уточняется, что покусала женщину ее собака.