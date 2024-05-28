Что нужно знакам зодиака, чтобы качественно отдохнуть 1 28.05.2024, 12:23

Спланируйте свой отпуск грамотно.

Сезон отпусков в самом разгаре. Все люди разные, об этом даже не нужно спорить. И, конечно же, набираться сил и бодрости они также будут по-своему.

Астрологи утверждают, что знак зодиака человека указывает не только на то, как индивид будет продвигаться в карьере и работать, но и также на то, как ему следует отдыхать.

Спланируйте свой отпуск грамотно, исходя из знака зодиака – как это сделать, рассказала астролог Зульфия Латыпова.

Овен

Боевой и активный Овен нуждается в таком же боевом и активном отдыхе, так как спокойная, размеренная обстановка вводит его в состояние уныния. Поэтому лучше выбирать такой вид отдыха, как походы, кемпинг, экскурсионные туры, где будет много движения, общения, приключений, возможности проявить свои лидерские качества. Овен любит брать инициативу в свои руки, является первопроходцем, может стать лидером и душой любой компании.

Телец

Телец – один из главных почитателей комфорта в Зодиаке. А еще любит, чтобы «дорого-богато». Поэтому важно планировать отпуск заранее, не скупиться и выбирать туры по принципу: чем выше рейтинг, тем лучше. Шведский стол приветствуется.

Утреннее неспешное пробуждение, медитация, вкусный завтрак, пляж, вечерний променад – примерно так выглядит идеальный отдых для Тельца.

Близнецы

Веселым и общительным Близнецам подойдет отдых в большой компании, либо он сформирует ее там, где решил отдохнуть. Место отдыха не столь принципиально, сколько возможность делиться своими впечатлениями и эмоциями с окружающими.

Если вы летите вдвоем с Близнецами, дайте возможность им общаться (всегда и со всеми), иначе они зачахнут у вас на глазах.

Рак

Рак – самый семейный знак Зодиака. Для него важнее не куда, а с кем. Отпуск лучше провести в кругу семьи или близких друзей, а главное, в гармоничной обстановке, в этом случае Рак будет бодр и весел, следовательно, будут счастливы все, поскольку Рак обладает удивительной способностью адаптировать пространство под свое эмоциональное состояние.

Лев

Царской особе требуется царский отдых, где можно блистать и демонстрировать себя.

Солнце, веселье, восхищенные взгляды – если все это есть, то Лев вернется счастливым и отдохнувшим, еще и с магнитиками для вас, потому как прибывая в хорошем настроении, Лев способен осчастливить и всех вокруг.

Дева

В обычной жизни практичная, аккуратная Дева вместо шумных вечеринок, предпочтение отдаст скорее спокойному отдыху, без лишнего шума и пафоса.

Обычно планирует свой отдых заранее и редко меняет планы, может долго и скрупулезно выбирать страну для отдыха, отель и попутчиков. Поэтому если Дева предложила вам совместный отдых, знайте, вы – избранный.

Весы

Главные эстеты Зодиака предпочитают отдыхать вместе с партнером. Желательно в хорошем отеле, с хорошей кухней и не менее хорошим контингентом. А еще Весы – любители шоппинга и следят за последними веяниями моды, так что берегите свои ноги (и кошелек), если отправитесь путешествовать вместе с Весами, пока они не обойдут все бутики и салоны, домой (в отель) не вернутся, ведь красота требует!

Скорпион

Скорпион – любитель острых ощущений. Новое и неизведанное манит его исследовательский ум. Поэтому хорошо выбирать такой вид отдыха, где можно пощекотать себе нервы, узнать что-то новое, духовно просветиться. Необычные экстремальные туры, путешествие к шаманам, танцы с бубнами не оставят равнодушным Скорпиона.

Стрелец

Главный авантюрист и путешественник Зодиака. Готов проехать автостопом полмира, при этом захватив с собой только паспорт и хорошее настроение. Новые страны, чужая культура привлекают его пытливый ум. За границей чувствует себя как дома, нравится активный разнообразный отдых, самое важное – это эмоции и впечатления, смена картинки.

Козерог

Практичный и трудолюбивый Козерог скорее выберет спокойный размеренный отдых где-нибудь на Мальдивах (а что? имеет право, а главное, возможности), но долго лежать на пляже вряд ли сможет, ведь время нужно проводить с пользой, поэтому пойдет исследовать самые именитые места, пробовать местную кухню, начнет изучать язык, в общем, будет наслаждаться местным колоритом.

Водолей

Для Водолея главное, не где отдыхать, а с кем – предпочитает компанию друзей и единомышленников.

В этом случае Водолей будет легок на подъем, сумеет организовать всех и вся, его активности и изобретательности можно будет только позавидовать, остальным же останется только смириться и начать весело и интересно проводить время в компании этого заводилы.

Рыбы

Рыбы – любители расслабиться и покайфовать. Для представителей этого знака самая прекрасная часть отпуска – это его предвкушение, и они настолько увлечены своими мечтами, что чаще планированием отпуска и всеми организационными вопросами занимается кто-то другой, в идеале, если это будет любимый человек, с которым Рыбки и проведут свой отпуск.

Желательно отдыхать у воды. Морской или речной круиз – самый лучший способ восстановить силы.