Дмитрий Бондаренко: Справедливость обязательно восторжествует 28.05.2024, 12:38

Дмитрий Бондаренко

Фото: Charter97.org

Кто виновен в нанесении огромного экономического ущерба Беларуси?

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал конфискацию квартиры своей супруги в Минске.

– Совсем недавно мои друзья, живущие в Литве, рассказали мне, что на белорусском пропагандистском канале ОНТ был показан сюжет о том, как сотрудники белорусского КГБ взломали якобы мою квартиру в Минске, провели там обыск и наложили арест на квартиру и все находящееся там имущество. Информация, конечно, не обрадовала, но удивило то, что все эти незаконные действия, по словам телеведущего ОНТ, были совершены для компенсации ущерба, нанесенного Республикe Беларусь экономическими санкциями Запада, которые будто бы были введены из-за моих призывов к этому самому Западу.

В связи с этим хочу сообщить сотрудникам КГБ и белорусской прокуратуры, ведущим это дело, а также широкой общественности следующее:

1. Экономические санкции против Беларуси введены из-за участия нынешнего режима в агрессивной войне против Украины, из-за незаконной посадки европейского самолета с гражданами EC в минском аэропорту для проведения информационно-военного шоу с участием небезызвестного Романа Протасевича, а также из-за организованных властями Беларуси гибридных пограничных атак в отношении государств- соседей Беларуси: Польши, Литвы и Латвии.

2. Признаю, что в своих интервью независимым белорусским и международным медиа я призывал и призываю к введению экономических санкций со стороны демократических стран Евросоюза, США и Канады с целью прекращения массовых репрессий в Республике Беларусь и немедленного освобождения всех белорусских граждан, находящихся за решеткой за отстаивание своих конституционных прав. Свои действия объясняю тем, что освобождение политзаключенных Беларуси и временное прекращение репрессий всегда осуществлялось под давлением экономических санкций демократических стран мира, которые содержали эти требования. Это я знаю как из собственного опыта, так и из опыта других незаконно репрессированных. К сожалению, мои призывы к введению санкций с требованием освобождения всех белорусских политзаключенных «коллективным Западом» услышаны не были и люди продолжают томиться в тюрьмах и колониях.

3. Поэтому главным виновным нанесения огромного экономического ущерба Беларуси из-за введения западными странами экономических санкций является гражданин Лукашенко А.Г., место проживания которого мне неизвестно.

4. Собственником незаконно арестованной квартиры с момента ее приватизации является моя супруга Ольга, которая является пенсионеркой Республики Беларусь и никакого другого жилья не имеет. Я не являюсь даже совладельцем данной квартиры и в течение последних 12 лет там попросту не появлялся. Моя жена регулярно оплачивает все коммунальные услуги по обычным тарифам. А ведь в соответствии с так называемым «декретом о тунеядцах» оплата коммунальных услуг, если бы я был совладельцем квартиры, должна была бы осуществляться по «драконовским» повышенным тарифам. То есть чиновникам и силовикам хорошо известно, что совладельцем данной квартиры я не являюсь.

5. В связи с тем, что я не могу приехать в Беларусь из-за угрозы ареста и зная из сюжета ОНТ, что мои интервью и комментарии независимым медиа регулярно просматриваются сотрудниками КГБ, других силовых ведомств, пропагандистами и чиновниками действующей власти, хочу предупредить данную категорию граждан Республики Беларусь об уголовной ответственности за осуществление незаконных действий.

Справедливость обязательно восторжествует.