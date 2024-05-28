Украинцы впервые официально показали уникальную систему ПВО, переданную американцам 28.05.2024, 13:03

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Первую вражескую цель благодаря ей сбили еще в январе 2024-го года.

Воздушное командование «Восток» впервые показало один из проектов FrankenSAM – самодельную гибридную систему противовоздушной обороны, которую США переоборудовали для Украины. Речь идет о советском зенитном ракетном комплексе «Бук» с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow.

Первую вражескую цель благодаря ему защитники сбили еще в январе 2024 года, но только сейчас появилась возможность увидеть, как выглядит этот ЗРК. Подробнее об этом рассказали в Defense Express.

Снимками установки в ВК «Восток» проиллюстрировали рассказ о майоре С., который с обслугой в своей зоне ответственности больше всего работает по российским крылатым ракетам, самолетам, вертолетам. Он объяснил, что самые сложные цели для поражения – те, что летят на предельно малых высотах.

И хотя на фото самоходная огневая установка 9А310 прикрыта маскировочной сеткой, аналитики отметили, что некоторые детали интеграции стали известны публично. В частности, то, что ее пусковой механизм остался оригинальным или с незначительными изменениями. Но вместо четырех ракет 9М38 он вмещает такое же количество RIM-7 в транспортно-пусковых контейнерах.

На фото с другого ракурса специалисты рассмотрели, что радиолокационная оснастка 9А310 тоже не претерпела существенных изменений. К примеру, радиопрозрачный колпак РЛС 9С35 остался на том же месте.

«Есть ли под ним советская РЛС, которая отвечает за обнаружение, сопровождение и подсветку цели, – неизвестно. Но, вероятнее всего, 9С35 осталась без изменений… Она работает в сантиметровом диапазоне, как и РЛС подсветки целей для ракеты RIM-7 – Mk 115, Mk 95 или Mk 23. Но это не значит, что советскую РЛС не пришлось модернизировать или перестроить под необходимые частоты и модуляции», – говорится в публикации.

Также специалисты обратили внимание на отметки сбитых целей, которые защитники нанесли на установку. В частности, они уничтожили из нее два разведывательных дрона врага, а также ударный БПЛА «Ланцет».

«То есть этот ЗРК работает достаточно эффективно даже по малоразмерным целям», – добавили аналитики.

Отдельно они отметили, что с ракетами RIM-7 дальность действия «Бука» сократилась – по некоторым данным, это 20 км. К примеру, дальность в три раза более тяжелой советской 9М38 составляет до 30 км, однако такие ракеты, вероятно, производятся только в стране-агрессоре РФ.

Поэтому специалисты убеждены, что переход на RIM-7 – это абсолютно прагматичное и достаточно быстрое решение, ведь в противном случае все имеющиеся в Украине ЗРК «Бук» без ракет пришлось бы «отправить на склад или перерабатывать в тягачи».