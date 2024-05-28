Война не должна идти десятилетиями: Зеленский обосновал важность Саммита мира 28.05.2024, 13:42

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Он призвал не искать альтернативы и идти по этому пути.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война не должна длиться десятилетиями, и поэтому, лидеры других стран обязательно должны принять участие в Глобальном Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Как передает «Униан», об этом Зеленский сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Глава украинского государства рассказал, что Украине важно получать оружие от стран-партнеров, чтобы не дать России оккупировать и разрушить полностью государство.

- Параллельно надо идти дипломатическим путем для того, чтобы война не шла десятилетиями. Вот, что мы хотим. Дипломатический путь - мы предложили саммит мира, - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что из Харькова записал видео, когда увидел собственными глазами результаты российских ударов по городу и гражданским объектам.

- Мы обращаемся к лидерам мира: если ты хочешь мир, то давайте встречаться на площадке Саммита мира. Совершенно справедливо, что эту площадку готовим мы вместе с другими партнерами, потому что война у нас, и инициатива должна быть у нас. Мы жертва, на нас напали, нас убивают, - сказал Зеленский.

Он призвал не искать альтернативы и идти этим путем.

- Если есть альтернативные мысли - пожалуйста приезжайте лидеры на саммит. У нас открытый микрофон. Мы защищаем не просто так ценности демократии и свободы. Мы такие и есть, и поэтому, любое государство может приехать и отстаивать свое мнение, предлагать свои предложения по дипломатическому решению окончания войны. В этой связи, президент добавил, что обращался к лидерам США, Китая и других лидеров, что те приняли участие в Смите Мира в Швейцарии, - добавил президент

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня во исполнение январской договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн.