В Беларуси поменяли правила по семейному капиталу 28.05.2024, 15:37

Какие ограничения появились?

С 28 мая заработали новшества по семейному капиталу. Власти скорректировали, кто на него может претендовать и как тратить деньги. «Онлайнер» написал о том, что меняется.

Теперь право на назначение и досрочное использование семейного капитала увязали с занятостью трудоспособного отца (отчима) в полной семье, трудоспособного родителя в неполной семье.

Это значит, что нужно быть занятым не меньше 6 месяцев в сумме за последние 12 месяцев перед месяцем обращения за семейным капиталом, если это его досрочная трата, то действует правило занятости не меньше 12 месяцев из последних 24. Это может быть работа, служба, учеба в Беларуси, а также работа в странах ЕАЭС.

При этом семейный капитал могут назначить позже, если отработать нужное количество месяцев.

Семейный капитал не назначат, если дети находятся в социально опасном положении или их забрали из семьи (но если условия для детей улучшатся, выплату назначат).

Раньше за семейным капиталом нужно было обратиться в течение 6 месяцев со дня рождения или усыновления, теперь — в любой срок в течение 18 лет.

Как теперь можно тратить деньги

Кроме этого, есть важные изменения в досрочном использовании денег. Вот что надо знать тем, кто планирует потратить деньги на:

1) жилье:

- в собственности не должно быть жилья общей площадью 15 и более «квадратов» на человека (10 и более «квадратов» в Минске);

- на реконструкцию жилья можно тратить капитал, если в итоге увеличивается площадь жилого помещения;

- введен 5-летний запрет на отчуждение жилья;

2) лечение:

- досрочно использовать деньги можно только в госучреждениях;

- на стоматологию (на имплантацию и протезирование зубов) семейный капитал используется по частям — первая часть не больше 50% от суммы договора, окончательный расчет после оказания услуг. При коррекции прикуса стоимость брекетов оплачивается разово в полном объеме;

3) образование:

- семейный капитал также используется по частям — в размере, не превышающем стоимость обучения за текущий и предыдущий учебные годы.