«Стоматологи хотят нажиться, вот и задирают цены» 28.05.2024, 16:27

В Беларуси решили опять «прогуляться» по граблям ограничения тарифов на лечение зубов

Минздрав РБ ограничил рентабельность платных медицинских услуг для белорусов. Как указано в соответствующем постановлении, норматив не должен превышать 30% от плановой себестоимости.

Под регулирование попала стоматология, медкомиссия и выдача справок о том, что человек может управлять транспортными средствами, а также диагностика — лучевая, ультразвуковая и лабораторная. Все эти изменения, которые должны вступить в силу с 1 июля, не касаются иностранных граждан: для их обслуживания медучреждения могут сами устанавливать тарифы.

Сайт bgmedia.site поговорил с заведующей одной из частных стоматологических клиник. Наталья Ивановна объяснила, как формируются тарифы на услуги и почему они не могли снизиться в результате действий Минздрава.

— Средний тариф рассчитывается на основании множества факторов: аренда, время работы врача, медсестры, администратора, закупка, содержание и техническое обслуживание оборудования, инструментов и т.д. Например, обследование стоматологом, по нашим расчетам, стоит 20 рублей, а предельный тариф установлен в 5. Получается, мы несем убытки. Но раньше, когда клиенту формировали итоговую стоимость, какие-то вещи мы не считали, потому что тарифы были достаточно высокие, и мы могли перекрывать расходы. А сейчас, поскольку нас ограничили предельным тарифом, приходится считать все. Ведь если платить меньше врачам, они просто будут уходить. А хороший врач сейчас на вес золота. Пломбы, брекеты, импланты — расходники все импортные, все это растет в цене, в том числе из-за сложностей с логистикой, вызванных санкциями и пр. Мы на это, увы, не в силах повлиять.

Чем более трудоемкая услуга, тем выше ее стоимость. К примеру, в случае с имплантацией или протезированием зубов на работу с пациентом в сумме затрачивается больше времени, чем на пломбирование зуба. Кроме того, такие услуги требуют использования более дорогих инструментов и оборудования.

Например, для установки импланта хирургу потребуется набор, стоимость которого начинается от 2 000 евро. Еще недавно, до 2023 года, его можно было купить процентов на 30 дешевле. Все это увеличивает сумму затрат, а значит и цену на услугу, — поясняет специалист.

По словам Натальи Ивановны, зачастую пациенты не понимают, почему тариф на одну и ту же услугу в разных центрах отличается.

— Многие винят нас: мол, стоматологи хотят нажиться, вот и задирают цены. На самом деле причин, почему цены разные, может быть несколько. Различаться также может стоимость аренды: в центре и на окраинах, в новом здании или в старом. Иногда скидки на какие-то материалы — например, на импланты — предоставляют сами производители. А некоторые банально экономят, покупают материалы заведомо худшего качества либо не доплачивают специалистам, из-за чего качество услуг, конечно же страдает.

Но люди ведь так устроены, что надеются на чудо. Помню, перед тем как должно было вступить в силу прошлогоднее постановление об ограничении тарифов, некоторые специально ждали 1 ноября, чтобы записаться после этой даты. Хотя мы объясняли своим пациентам: ну, не ждите «ценопада» — не можем мы, к примеру, пломбировать зуб пять минут вместо двадцати, потому как вылетит такая пломба через неделю, и вы, уплатив деньги, снова придете к нам или в другую клинику, чтобы все делать по новой. Те, кто нас не слушал, разочаровались, конечно…

Журналисты поговорили с одним из пациентов, который в силу своей специальности (преподает экономику в одном из учебных заведений страны) на чудо не надеется. И в целом доволен соотношением «цена-качество» в той брестской клинике, где привык «ремонтировать» зубы:

— К сожалению, качество медицинской помощи у нас в стране ухудшается. И вряд ли ситуацию изменят к лучшему нормативные акты, которые принимаются в министерстве или в правительстве. Зачем принимаются, это другой вопрос, на который нет ответа. Может быть, кому-то просто нравится их писать. Но, похоже, те, кто из пишет, ни разу не дружат ни с законами экономики, ни со здравым смыслом. Ибо невозможно, умножив 5 на 5, получить 15 — это факт. То, что правительство признало неэффективность предыдущего постановления, и фактически принимает новое, ничем, не отличающиеся — и вовсе выглядит как анекдот.

На самом деле в Бресте есть несколько хороших стоматологических центров, где оказывают услуги на высоко профессиональном уровне. Я, например, знаю, что там врач сделает все возможное, чтобы зуб сохранить. Если его все же придется удалить, то сделает это максимально безболезненно. Если пломбировать — используют современные и качественные материалы. Если сделают снимок, то не на пленку и через фото-рентген, как в госполиклинике, а сразу на компьютер. То бишь, я хотя бы знаю, за что плачу. И будет очень досадно, если я лишусь такой возможности в результате непродуманных действий наших чиновников. Что-либо испортить они могут на раз-два. В этом они большие мастера, надо признать.

Не согласиться с ним, очень трудно.