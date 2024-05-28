В Могилевской области на видео сняли нашествие аистов 2 28.05.2024, 17:19

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Некоторые увидели в этом «определенный знак».

Жительница Могилевской области сняла на видео около двух десятков аистов, которые расположились на деревьях. В комментариях некоторые пользователи удивились тому, что аисты сидят на деревьях, отмечает «Зеркало» .

«Никогда не видела аистов на деревьях. Мне 35, все лето в детстве в деревне, сейчас рядом с домом живут аисты, а я не видела такого!» — написала одна их подписчиц.

Другие увидели в этом негатив: «Мне что-то не так уже и радостно от видео. Возможно, их гнезда разрушили, поэтому им негде жить. Вот и сидят на деревьях. Надеюсь, я ошибаюсь».

Несколько комментаторов увидели в нашествии аистов «определенный знак». «Два года назад ко мне на дом один так прилетел, 13.05.24 родила сына. Так что задумайтесь», — написала пользовательница. «По ходу, ждет вас маленькое чудо», — добавил подписчик.