Потери РФ катастрофические: в ВСУ рассказали об уличных боях в Волчанске 28.05.2024, 17:27

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Большая часть города остается под контролем Сил обороны Украины.

Российские захватчики используют тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Солнцепек» для ударов по городу Волчанск в Харьковской области. В то же время оккупанты «полностью завязли» в уличных боях. Об этом сообщил спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в комментарии для liga.net.

Волошин отметил, что враг пытается продолжать штурмовать Волчанск и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями. В то же время, он подчеркнул, что большую часть Волчанска контролируют Силы обороны.

По словам Волошина, российские силы сочетают наземные штурмы с авиационными ударами, чтобы достичь успеха, а также используют тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Солнцепек», чтобы обстреливать город термобарическими боеприпасами.

Он также отметил, что оккупанты нанесли 18 авиационных ударов по украинским позициям, использовали дроны-камикадзе и совершили 306 обстрелов. В то же время украинские артиллеристы выполнили 547 огневых задач.

«Россияне «полностью завязли» в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений - им с разных направлений приходится перебрасывать резервы для поддержки активных штурмовых действий, однако успеха они не имеют», - отметил он.

Кроме этого, для поддержки своих действий оккупанты пытаются перемещать мотострелковые подразделения, входящие в состав 44-го армейского корпуса. Этот корпус был сформирован в Ленинградском военном округе в Карелии на северо-западе Российской Федерации.

Волошин также сообщил, что потери врага за сутки составляют около 250 человек, из них 54 человека погибли, несколько россиян захвачены в плен. В результате боевых действий на этом направлении фронта Силами обороны Украины был уничтожен танк, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники россиян.

Кроме этого, были повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 6 автомобилей и одна единица спецтехники оккупантов, подытожил Волошин.