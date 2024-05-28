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Путин пожалел, что военными в Украине командует не Лукашенко

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  • 28.05.2024, 18:15
  • 3,796
Путин пожалел, что военными в Украине командует не Лукашенко

Российский диктатор намекнул, что Лукашенко сразу бы сдал Украину Кремлю.

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Вооруженными силами Украины не командует его вассал Александр Лукашенко.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич [Лукашенко] военными в Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.

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