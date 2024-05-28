Путин пожалел, что военными в Украине командует не Лукашенко 7 28.05.2024, 18:15

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Российский диктатор намекнул, что Лукашенко сразу бы сдал Украину Кремлю.

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Вооруженными силами Украины не командует его вассал Александр Лукашенко.

«К сожалению, пока Александр Григорьевич [Лукашенко] военными в Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.