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Украина получит первые F-16 «очень скоро»

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  • 28.05.2024, 19:08
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Украина получит первые F-16 «очень скоро»

Об этом сообщил министр обороны Украины.

Украина ожидает, что страны-партнеры предоставят истребители F-16 «очень скоро», но пока лишь половина обещанных Западом поставок поступила вовремя.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters, опубликованном во вторник, 28 мая.

«Время имеет решающее значение, и для отражения атак нам необходимо, чтобы поставки были осуществлены вовремя», — сказал Умеров.

Он надеется, что истребители F-16 доставят в Украину «очень, и очень скоро». По словам Умерова, Украине «нужно столько самолетов, сколько она сможет получить».

Министр отметил, что сейчас Украина сосредоточена на подготовке персонала, в частности пилотов, инфраструктуры, привлечении команд для эксплуатации и технического обслуживания, а также работает над модернизацией или привлечением большего количества платформ.

Украина продолжает наращивать собственное производство оружия и беспилотников, а также свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы, сказал Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетил авиабазу в Бельгии, где размещены истребители F-16, которые планируют передать Украине.

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