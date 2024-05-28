Украина и Португалия подписали соглашение о гарантиях безопасности 28.05.2024, 20:36

Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Лиссабон обязался сотрудничать с Киевом в ряде сфер.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечается в документе, Португалия, в частности, обязалась поддерживать Украину, чтобы она смогла:

осуществлять свое законное право на самооборону и противостоять грядущим вооруженным нападениям;

защищать и восстанавливать свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ;

укреплять свою экономическую стабильность и устойчивость, в том числе путем восстановления, создания условий, благоприятных для экономического процветания Украины;

продолжать внедрение реформ, которые важны для реализации ее европейских и евроатлантических стремлений, в частности на пути в Европейскому союз и НАТО.

Таким образом, Украина и Португалия будут сотрудничать в:

сфере безопасности и обороны (Португалия потратит по меньшей мере 126 млн евро на помощь Украине в 2024 году, будет помогать в модернизации ВСУ, в частности, Воздушных и морских сил, а также будет помогать в обучении украинских защитников и сотрудничать в сфере оборонно-промышленного комплекса);

случае возможного будущего нападения на Украину (участие в консультациях в течение первых 24 часов, быстрая помощь в сфере безопасности и экономики);

сфере разведки и безопасности (обмен разведывательной информацией и стратегическими разведывательными данными);

сфере гуманитарной помощи (Португалия продолжит предоставлять гумпомощь Украине, будет участвовать в восстановлении страны);

политической сфере (участие во встречах по украинской формуле мира, введение санкций против России и поддержка компенсации ущерба, который нанесла РФ);

Соглашение будет действовать в течение 10 лет, но его статус могут пересмотреть, если Украина вступит в НАТО.