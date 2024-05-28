Умеров: Россияне хотят открыть новый фронт на севере 1 28.05.2024, 20:54

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Рустем Умеров

Москва готовится к новому наступлению.

Россияне хотят открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать весь личный состав и огневую мощь против Украины для уничтожения ее нации. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters.

Хотя ВСУ удалось стабилизировать фронт на северо-востоке Харьковской области, чиновник считает, что Москва готовится к новому наступлению.

«Их цель – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают со своей целью уничтожить [украинскую] нацию», – заявил чиновник.

Он отметил, что Украина выдерживает это, однако ей необходимо больше оружия: «Нам нужно бы и больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им [россиянам] проникнуть в наше государство».