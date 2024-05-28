закрыть
28 мая 2024, вторник, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон призвал разрешить ВСУ атаковать военные объекты в России

  • 28.05.2024, 21:17
Макрон призвал разрешить ВСУ атаковать военные объекты в России
Эммануэль Макрон

Но есть нюанс.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно разрешить наносить удары по объектам в России, откуда ведутся обстрелы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы полагаем, что должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда запускаются ракеты и ведутся обстрелы по территории Украины. Но они не должны иметь права наносить удары по другим целям в России», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

На Западе сейчас идет активная дискуссия о предоставлении Украине права бить западным оружием по военным объектам внутри России. 22 мая стало известно, что с соответствующим требованием к главе Пентагона Ллойду Остину обратилась группа американских конгрессменов. В своем обращении законодатели указали, что на фоне боев в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор российским войскам» с помощью американского оружия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов