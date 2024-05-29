Путин виноват: в России может начаться военный бунт 2 29.05.2024, 8:14

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Обострились факторы, начавшие действовать еще в прошлом году.

В России после так называемой «инаугурации» Владимира Путина начались серьезные изменения в военно-политическом руководстве страны. Резкие действия диктатора могут не понравиться генералитету.

Такое мнение в эфире «24 Канала» рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ. По его словам, попытки сбросить Путина начались еще с прошлого года.

Путину уже стоит быть настороже

Владимир Путин утверждает, что в Украине, мол, нелегитимная власть. При этом он сам же изменил Конституцию России, которая запрещала одному человеку быть на президентском посту более двух сроков. Однако в этом, кажется, российское общество не видит ничего плохого.

«Еще в 2011 – 2013 году попытка сбросить Путина, но она провалилась. Поэтому, как следствие, сидит этот человек уже 25 лет у власти и собирается сидеть до конца своей жизни, это точно. Не думаю, что народ в дальнейшем сможет его сбросить. Но Путина могут убрать его же соратники. Учитывая все, это началось еще в прошлом году», – отметил Сергей Жирнов.

Речь идет прежде всего о хоть кратковременном и неудачном, но все же мятеже Евгения Пригожина, который состоялся 23 – 24 июня 2023 года.

«Тогда Путин очень испугался и убежал. Его не вышел защищать вообще никто. Медведев, Патрушев, Бортников – все сбежали, не было никого. А вот сейчас Путин затеял выгодную для нас перестройку в высших «мафиозных» кланах министерства обороны. Похоже, там начнутся такие пертурбации, которые и смогут его свергнуть», – отметил Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ объяснил, что это может быть как военные бунты, восстания спецслужбистов или других близких к Путину лиц.

Режим уничтожится изнутри

Изменения в военном руководстве России действительно стали серьезными. Их, собственно, называют едва ли не крупнейшими за десятилетие.

«Путин сейчас переформировал свой режим, отстранив Шойгу и Патрушева. Патрушева – на пенсию, Шойгу – на место Патрушева, но это временно. А вот теперь сильно закрепился клан Чемезова, клан Ковальчуков и Тимченко, потому что их люди пришли в разные структуры», – отметил Жирнов.

«То, что они затеяли в министерстве обороны и генеральном штабе, может испугать генералов. Тех генералов, у которых есть вооруженные дивизии, куча ворованных денег, за которые теперь их могут посадить в любой момент. Все эти «грабители» в погонах могут устроить внутрирежимную пертурбацию. Обычно все диктаторские режимы заканчивают плохо именно изнутри», – подчеркнул Жирнов.