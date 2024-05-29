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Армения после ультиматума Пашиняна заблокировала российскую пропаганду

  • 29.05.2024, 8:29
Армения после ультиматума Пашиняна заблокировала российскую пропаганду

Премьер-министр страны предупредил Москву еще в начале мая.

В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала из-за задолженности, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян.

«Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга», — цитирует министра агентство ArmenPress.

По его словам, российская сторона — 1st Channel, World Network — не выполнила свои договорные обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила задолженность за два с половиной месяца.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы, если Россия проигнорирует требования властей страны.

В марте в Армении была запрещена трансляция авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета», а в декабре в республике на месяц приостанавливали вещание радио «Sputnik Армения». Причиной стала программа «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой Комиссия по телевидению и радио усмотрела нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа».

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