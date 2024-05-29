Беларусь задолжала транспортникам Лондона более 730 тысяч фунтов 29.05.2024, 9:04

1,286

Лукашисты не платят транспортный сбор.

Британская государственная компания Transport for London (TFL), контролируемая мэрией Лондона, опубликовала список должников-посольств, которые не платили за въезд в зону платного проезда в течение последних 20 лет. В списке есть и Беларусь — наша страна должна 734 185 фунтов (около 936 тысяч долларов).

Речь идет о плате в размере 15 фунтов, взимаемой с автомобилей, въезжающих в центральную часть Лондона. Этот сбор введен в 2003 году с целью уменьшить пробки, сократить выбросы вредных веществ и улучшить качество воздуха в центре британской столицы.

Изначально плата за въезд в центр Лондона составляла 5 фунтов в день, но затем она несколько раз увеличивалась: до 8 фунтов в июле 2005 года, до 10 фунтов в январе 2011 года, до 11,5 фунта в июне 2014 года и до 15 фунтов в июне 2020 года.

В начале списка расположились США с задолженностью 14,6 млн фунтов. За ними следуют Япония — 10 млн фунтов, Индия — 8,5 млн фунтов, Нигерия — 8,4 млн фунтов, Китай — 7,9 млн фунтов, Россия — 6 млн фунтов, Польша — 5,2 млн фунтов, Гана — 5 млн фунтов.

Задолженность посольства Беларуси в Великобритании указана в размере 734 185 фунтов (около 936 тысяч долларов). Здание нашей дипмиссии расположено к югу от Кенсингтонских садов. Это элитный район в центральной части Лондона.

Неизвестно, будет ли наша страна погашать задолженность, учитывая напряженные отношения между Минском и Лондоном. Напомним, что в Великобритании уже почти два года нет посла Беларуси (последним был Максим Ермолович, который 1 августа 2022 года стал заместителем главы администрации Александра Лукашенко), а наша страна в Соединенном Королевстве представлена сейчас на уровне временного поверенного.

В Transport for London на это заявили, что сбор за въезд в зону платного проезда — это плата за услугу, а не налог, это означает, что дипломаты не освобождаются от его уплаты. В компании также отметили, что большинство посольств в Лондоне платят сборы, но остается меньшинство, которое отказывается это делать.

«Мы продолжим добиваться всех неоплаченных сборов за въезд в зону платного проезда и связанных с ними уведомлений о штрафах, а также настаиваем на том, чтобы этот вопрос был рассмотрен в Международном суде ООН», — добавили в TFL.

В общей сложности дипломаты всех посольств в Британии задолжали 145,5 млн фунтов за въезд в зону платного проезда Лондона с 2003 по 2023 год.